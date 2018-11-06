У Раді домовилися про створення ТСК для розслідування нападів на Гандзюк та інших активістів

Вже підготовлений проект постанови з цього приводу.

Консультації щодо створення Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів завершено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Народний депутат України Олена Сотоник (фракція “Самопоміч”) виклала у Facebook проект постанови «Про утворення тимчасової слідчої комісії ВРУ для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів».

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Проектом постанови передбачено, що до складу комісії мають увійти від фракції «БПП» Юрій Буглак, Валерій Карпунцов, Мустафа Найєм, Максим Саврасов, Василь Яніцький, від фракції «Народний фронт» Ігор Алексєєв, Сергій Висоцький, Антон Геращенко, від фракції «Опозиційний блок» Юрій Павленко та Дмитро Шпенов, від фракції «Самопоміч» Олена Сотник, від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко, від групи партії «Відродження» Андрій Шипко, від групи «Воля народу» Євген Рибчинський і від позафракційних — Ірина Геращенко та Остап Єднак.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

В межах повноважень поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

4 листопада Катерина Гандзюк померла.

5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ.

Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться в Херсоні в середу, 7 листопада.