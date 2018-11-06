Оприлюднено відео слідчого експерименту у справі вбивства Гандзюк

Підозрюваний плеснув кислоту на спину жертви, звідти вона потрапила на обличчя.

Голова Національної поліції Сергій Князєв під час свого виступу у Верховній Раді показав фрагменти відеозаписів зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

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Відеоматеріали оприлюднено на сайті Нацполіції. Так, на відео підозрюваний говорить, що їм запропонували "провчити активістку Гандзюк у зв’язку з тим, що в неї були русофобські погляди, вона негативно відгукувалася про воїнів АТО і вона причетна до скандалів, пов’язаних із корупцією".

Спочатку вони планували побити її, але потім вирішили використати сірчану кислоту.

На кадрах зі слідчого експерименту підозрюваний демонструє, як напав на жертву. За його словами, він вилив кислоту їй на спину, по лопатках. Звідти вона потрапила на обличчя.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі. Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб.

У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

В межах повноважень поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство».

Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий. 5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.