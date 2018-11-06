Спочатку нападники планували побити активістку Гандзюк - Князєв

За це організатор пообіцяв виконавцю 5 тисяч доларів США, але у подальшому плани зловмисників змінилися.

Спочатку нападники на активістку Катерину Гандзюк планували побити її, за що організатор пообіцяв виконавцю винагороду у сумі 5 тисяч доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив народним депутатам під час доповіді про стан розслідування кримінального провадження щодо вбивства Гандзюк.

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«В липні цього року організатор запропонував виконавцю побити секретаря Херсонської міської ради Гандзюк, за що пообіцяв винагороду у сумі 5 тисяч доларів. У подальшому плани злочинців змінилися, і вони вирішили застосувати щодо Гандзюк сірчану кислоту. Напередодні вчиненого злочину, 26 липня, організатор, його співучасник та безпосередній виконавець придбали цю річ. У подальшому організатор розподілив ролі між співучасниками. Також один із співучасників використовувався як водій і повинен був чекати в автомобілі. Інший - спостерігати за територією навколо будинку Гандзюк, а виконавець - безпосередньо застосувати щодо потерпілої сірчану кислоту», - заявив він.

За його словами, після вчинення злочину водій відвіз виконавця до міста Олешки, дорогою до населеного пункту взуття виконавця та пляшку з-під кислоти водій викинув на березі річки Конка. Ці речі правоохоронці згодом вилучили під час слідчих дій. «Без показань підозрюваних осіб поліція ніколи б не змогла знайти ці речі. Це свідчить про співпрацю і про якість слідства - яка вона була, така є», - підкреслив Князєв.

Також голова Нацполіцїі повідомив, що в одному з будинків в місті Олешки, де готувався злочин, правоохоронці знайшли ще одну пляшку із сірчаною кислотою.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Верховної Ради на 12.30 були запрошені керівники Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України для заслуховування інформації про розслідування нападів на громадських активістів.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

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В межах повноважень поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.

Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.