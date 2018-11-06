"Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії" здобув чергову перемогу у суді

Суд відклав розгляд апеляції на ухвалу про забезпечення позову, якою накладено арешт на майно БРСМ на суму 1,3 мільярди гривень.

Київський апеляційний суд відмовив в задоволенні скарги «БРСМ-НАФТА» та залишив ухвалу Деснянського районного суду про відкриття провадження в силі. Це дає надію постраждалим від наслідків трагедії васильківцям на справедливу компенсацію.

В той же час розгляд апеляції на ухвалу про забезпечення позову, якою накладено арешт на майно БРСМ на суму 1,3 мільярди гривень, перенесено на 27 листопада, повідомили у прес-службі ГО «Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії».

200 членів ГО «Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії» зібрались під стінами Апеляційного суду міста Києва, аби нагадати про жахи найбільшої техногенної катастрофи у новітній історії України, що трапилась на нафтобазі «БРСМ-Нафта» 8 червня 2015 року. Частина людей пройшли до суду і, в якості слухачів, були присутні на судовому засіданні. Юристам групи компаній БРСМ-НАФТА не вдалося скасувати розгляд справи про компенсацію за позовом членів Фонду. Окрім того, суд переніс розгляд апеляції на ухвалу про забезпечення позову на 27 листопада, залишивши таким чином в силі ухвалу про арешт майна. Люди активно демонстрували паспорти з васильківською пропискою, а також роздавали листівки з фактами про пожежу на нафтобазі під Васильковом.

«Ми не закликаємо когось прийняти якесь конкретне рішення! Ми лише хочемо нагадати суду про ті страшні дні, коли горіла нафтобаза і про те, що власники БРСМа навіть не вибачились перед васильківцями! Ми маємо право на компенсацію. Тому ми тут. Сьогодні нас кілька сотень, але якщо потрібно будут тисячі», - прокоментувала Іванова Тамара, член ГО «Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії».

Нагадаємо, що 14 вересня 2018 року Деснянський районний суд міста Києва задовольнив заяву про забезпечення позову та заарештував майно та грошові активи групи компаній «БРСМ-НАФТА» в межах суми позову у розмірі близько 1,3 мільярда гривень.

«Васильківська трагедія» - це масштабна техногенна катастрофа, спричинена вибухом і наступним займанням нафтопродуктів на нафтобазі біля села Крячки Васильківського району Київської області, що почалася 8 червня 2015 року і тривала 8 днів. У ході пожежі загинуло 6 людей, 14 травмовано, а тисячі визнані постраждалими. Це найбільша катастрофа на території України після аварії на Чорнобильській АЕС.