На військову службу в ЗСУ прийнято понад 27 тисяч контрактників - Міноборони

Цього року на строкову військову службу в Україні планувалось призвати 18 тис. осіб.

З початку 2018 року на військову службу за контрактом у Збройних силах України прийнято понад 27 тис. осіб, у тому числі, 1700 офіцерів.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони з посиланням на заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

«Обласні та районні (міські) призовні комісії продовжують свою роботу з питань призову громадян України на строкову військову службу у жовтні – грудні 2018 року. В рамках призовної кампанії «Осінь-2018» станом на листопад на строкову військову службу до лав ЗС України призваноблизько 5 тис. Осіб», – зазначив він.

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Павловський додав, що, на виконання Воєнної доктрини України щодо змішаного способу комплектування ЗСУ, у 2018 році на строкову військову службу до ЗСУ планувалося призвати 18 тис. осіб (весна – 9 тис. осіб; осінь – 9 тис. осіб).

Заступник міністра нагадав, що військовослужбовцями строкової служби комплектуються посади у підрозділах забезпечення для виконання завдань життєдіяльності бойових військових частин та установ в пунктах постійної дислокації, крім тих, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях.

«До виконання бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил та до військових частин, які дислокуються районах проведення ООС, військовослужбовці строкової служби не залучаються», – наголосив Павловський.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада військовий комісар Київського військового комісаріату Сергій Клявлін заявив, що в ході осінньої призовної кампанії до лав ЗСУ призвано 346 жителів Києва, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом.