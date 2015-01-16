З появою біометричних паспортів в Україні активізувалися шахраї - міграційна служба

Про це повідомляє прес-служба ДМС.

"Жодна організація в Україні, окрім Державної міграційної служби України, не наділена повноваженнями щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що із запровадженням біометричних паспортів активізувалися шахраї та фірми-посередники, які пропонують "прискорити" оформлення біометричного паспорта або ж взагалі оформити цей документ.

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"Розцінки на послуги таких посередників коливаються від 1000 гривень і більше. Закінчується це, як правило, у найкращому випадку звичайним оформленням документа у міграційній службі у встановлений законодавством строк, у гіршому – втратою коштів і неотриманням документа", - зазначили у ДМС.

На своїх сайтах шахраї пишуть, що нібито є офіційними партнерами Державної міграційної служби України, або ж Державного підприємства «Документ» у галузі оформлення документів, однак ані міграційна служба, ані ДП «Документ» не співпрацюють з питань оформлення паспорта для виїзду за кордон з жодними приватними компаніями.

«Для оформлення біометричного паспорта громадянам необхідно звертатися до відповідного найближчого підрозділу міграційної служби, і нікуди більше. Тільки працівники міграційної служби здійснюють фотографування, сканування підпису та відбитків пальців рук особи, і без особистої присутності людини у підрозділі ДМС ці процедури провести неможливо», - йдеться у повідомленні служби.