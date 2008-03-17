“Новий етап війни за спадщину вбитого мільйонера”. Прес-конференція в УНІАН

11-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Новий етап війни за спадщину вбитого мільйонера”. Резонансні подробиці справи про вбивство 30-річного мільйонера – нові жертви, зникнення 2 мільйонів доларів, корупція в правоохоронних органах. Слідство веде мати вбитого. Учасники: працівники адвокатської контори “Нечаєв, Перепелиця та партнери”, адвокати Сергій Перепелиця та Леонід Нечаєв, які представляють інтереси матері (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.