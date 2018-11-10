На автовокзалі Києва радикали С14 влаштували акцію проти перевізників (фоторепортаж)

Радикали звинувачують маршрутників у тому, що вони регулярно відмовляються перевозити учасників АТО.

На центральному автовокзалі Києва в суботу, 10 листопада, активісти праворадикальної організації С14 організували акцію проти перевізників.

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Радикали звинувачують маршрутників у тому, що ті регулярно відмовляються перевозити учасників бойових дій. Вони чекали директора автовокзалу, від якого хочуть почути пояснення.

Також в організації звертають увагу на рекламу, яка пропонує автобусні поїздки на непідконтрольну Україні територію Донбасу і в Крим, при цьому претензії стосуються не тільки рейсів, що йдуть з автовокзалу.