У Донецьку снаряд влучив у дитячу лікарню, поранені двоє лікарів (фото)

15:36, 19 січня 2015
Суспільство
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Бойовики обстрілюють центр Донецька з артилерії.

Снаряд попал в детскую больницу / facebook.com/anton.serov.71

У Калінінському районі Донецька під обстріл потрапила міська дитяча лікарня № 3, повідомляє 62.ua.

Снаряди влучили між другим і третім поверхами. Ще один снаряд, який не розірвався, залишився на даху будівлі.

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Постраждали два медика. У одного з них контузія і розрив барабанної перетинки, другий постраждав незначно. Пацієнти та відвідувачі, які перебували в лікарні, не постраждали. Всіх хворих і персонал клініки зараз евакуюють.

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