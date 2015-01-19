У Донецьку снаряд влучив у дитячу лікарню, поранені двоє лікарів (фото)

У Калінінському районі Донецька під обстріл потрапила міська дитяча лікарня № 3, повідомляє 62.ua.

Снаряди влучили між другим і третім поверхами. Ще один снаряд, який не розірвався, залишився на даху будівлі.

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Постраждали два медика. У одного з них контузія і розрив барабанної перетинки, другий постраждав незначно. Пацієнти та відвідувачі, які перебували в лікарні, не постраждали. Всіх хворих і персонал клініки зараз евакуюють.