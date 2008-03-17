Побитий фотокореспондент не має претензій до Ахметова
Про це він повідомив УНІАН
|Фотокореспондент агентства ”Укрінформ” Ігор Ткаченко проходить медичне обстеження в обласній лікарні ім.Калініна. Донецьк, 17 березня
Про це він сьогодні повідомив кореспонденту УНІАН телефоном.
"Ніякого відношення цей конфлікт не має ані до ФК "Шахтар", ані до його президента. У мене немає до них абсолютно ніяких претензій", - сказав І.ТКАЧЕНКО.
"Претензії у мене тільки до директора стадіону КАЛІЩУКА", - зазначив журналіст.
Як повідомляв УНІАН, 15 березня на стадіоні "Олімпійський" у Донецьку, під час матчу "Шахтар" - "Металіст" між фотокореспондентом агентства “Укрінформ” І.ТКАЧЕНКОМ і директором стадіону Г.КАЛІЩУКОМ стався інцидент. За словами І.ТКАЧЕНКА, директор побив його, заборонивши фотографувати президента ФК "Шахтар" Рината АХМЕТОВА, який знаходився у VIP- ложі.
Г.КАЛІЩУК факт інциденту заперечує.
Прес-служба ФК "Шахтар" повідомила, що клуб не має ніякого відношення до інциденту.