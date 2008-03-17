Побитий фотокореспондент не має претензій до Ахметова

Фотокореспондент інформагентства "Укрінформ" Ігор ТКАЧЕНКО наголошує, що його конфлікт з директором стадіону "Олімпійський" Геннадієм КАЛІЩУКОМ у Донецьку не має ніякого відношення до футбольного клубу "Шахтар".

Про це він сьогодні повідомив кореспонденту УНІАН телефоном.

"Ніякого відношення цей конфлікт не має ані до ФК "Шахтар", ані до його президента. У мене немає до них абсолютно ніяких претензій", - сказав І.ТКАЧЕНКО.

"Претензії у мене тільки до директора стадіону КАЛІЩУКА", - зазначив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня на стадіоні "Олімпійський" у Донецьку, під час матчу "Шахтар" - "Металіст" між фотокореспондентом агентства “Укрінформ” І.ТКАЧЕНКОМ і директором стадіону Г.КАЛІЩУКОМ стався інцидент. За словами І.ТКАЧЕНКА, директор побив його, заборонивши фотографувати президента ФК "Шахтар" Рината АХМЕТОВА, який знаходився у VIP- ложі.

Г.КАЛІЩУК факт інциденту заперечує.

Прес-служба ФК "Шахтар" повідомила, що клуб не має ніякого відношення до інциденту.