Вночі в Запоріжжі біля банку стався вибух (фото)
Вибух невідомого пристрою стався в ніч на вівторок по вулиці 40 Років Радянської України, біля приміщення одного з банків.
Про це повідомляє прес-служба Запорізького ГУМВС.
В результаті вибуху, розбилось віконне скло банківського закладу. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
«На місце пригоди виїжджали вибухово-технічна служба ГУМВС, криміналістична лабораторія, кінологічна служба та слідчо-оперативна група райвідділу у повному складі», – повідомляє прес-служба міліції.
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Відомості про подію внесено до ЄРДР як хуліганство. Санкція статті до – 7 років позбавлення волі. Працівники запорізької міліції розшукують причетних до скоєння вибуху.
Раніше повідомлялось, що у Харкові внаслідок вибуху неподалік Московського райсуду постраждали 12 осіб, двоє з них у тяжкому стані. Госпіталізовано 6 осіб, серед них є люди з важкими травмами, ще шестеро не госпіталізовані, вони мають неважкі травми.