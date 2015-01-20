Вночі в Запоріжжі біля банку стався вибух (фото)

Про це повідомляє прес-служба Запорізького ГУМВС.

В результаті вибуху, розбилось віконне скло банківського закладу. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

«На місце пригоди виїжджали вибухово-технічна служба ГУМВС, криміналістична лабораторія, кінологічна служба та слідчо-оперативна група райвідділу у повному складі», – повідомляє прес-служба міліції.

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Відомості про подію внесено до ЄРДР як хуліганство. Санкція статті до – 7 років позбавлення волі. Працівники запорізької міліції розшукують причетних до скоєння вибуху.

Раніше повідомлялось, що у Харкові внаслідок вибуху неподалік Московського райсуду постраждали 12 осіб, двоє з них у тяжкому стані. Госпіталізовано 6 осіб, серед них є люди з важкими травмами, ще шестеро не госпіталізовані, вони мають неважкі травми.