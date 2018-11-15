"Ти - вівця": Червоненко і Рибчинський влаштували скандал в прямому ефірі

Євген Рибчинський назвав Червоненка "україноненависником" і "українофобом".

Під час телевізійного ефіру відбулася словесна перепалка між позафракційним нардепом Євгеном Рибчинським і екс-міністром транспорту Євгеном Червоненком.

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При цьому останній назвав народного обранця "невдалим продюсером" і сказав, що його батько був великим, а сам він - "нульовий", передає Главред.

"Людина, яка руйнувала країну і крала з міністерства внутрішніх справ, вчить людей, які намагаються створити нову українську країну", - відповів йому Рибчинський.

Після цих слів Червоненко назвав Рибчинського "вівцею", а нардеп запропонував з'ясувати стосунки після ефіру на NewsOne додавши, що Червоненко "не на того напав".

Рибчинський також назвав Червоненка "україноненависником" і "українофобом".

У відповідь Червоненко заявив, що Рибчинський - це "порожній барабан".