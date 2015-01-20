У Міноборони розповіли про евакуацію поранених "кіборгів": Після дводенного бою вирішили йти на прорив

Під час евакуації поранених з Донецького аеропорту загинув український боєць.

Про це радник заступника міністра оборони України Василь Будик написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Будика, «сьогодні вночі провели спецоперацію з евакуації хлопців з 93-ої ОМБР».

«Під час контратаки в ДАП була пошкоджена БМП. Бійці залишили машину і, продовжуючи бій, закріпилися в обороні в районі Веселого. Дві доби вели бій, витратили боєкомплект. Виникла реальна загроза оточення. Було ухвалено рішення йти на прорив до своїх. За взаємодії артилерії і прикриття хлопці вийшли до Опитного», - повідомив Будик і додав: «На жаль, не без втрат, один боєць загинув. Спасибі всім, хто взяв участь у порятунку наших хлопців. Наші хлопці - Герої з великої літери».