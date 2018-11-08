"Провокатори понесуть покарання": чиновник МВС Варченко прокоментував скандал із домаганнями (відео)

Чоловік зазначив, що про існування дівчини до вчорашнього дня не знав і запевнив, що провокатори понесуть покарання.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції України Олександр Варченко, який опинився у центрі скандалу зі студенткою Наталею Бурейко, яка нібито звинуватила його в домаганнях і погрозах, подав рапорт для службового розслідування.

Про це він розповів журналістам ТСН.

«Ті події, які почали відбуватись вчора, мене дуже здивували, але я розумію чому так відбувається. Я пов’язую це з тим, що моя цивільна дружина є першим заступником голови новоствореного Державного бюро розслідувань. В нас вже деякий час відбуваються схожі події, але цього разу зачепили неприємно, бо це вже стосується особистого життя, моєї сім’ї. Мене намагалися скомпрометувати і так зробити негативний вплив на імідж моєї дружини», - запевнив Варченко.

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Чоловік зазначив, що про існування дівчини до вчорашнього дня не знав і запевнив, що провокатори понесуть покарання.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції України Олександр Варченко прокоментував гучний скандал навколо нібито його листування із 19-річною студенткою столичного університету Наталією Бурейко.

«Хотілося, щоб люди, які це зробили, зрозуміли, що все буде з’ясовано під час офіційних заходів, то їм буде дуже неприємно за це відповідати. Хотів додати, що цю дівчину не знаю, про неї дізнався лише вчора. Сумно також, що люди, які писали ці статті, щоб надати резонанс, то притягнули ще й трагічні події (смерть активістки Катерини Гандзюк- ред), за це взагалі сумно», - каже поліцейський.

Нагадаємо, напередодні на сторінці Наталії зявився допис, у якому вона звинувачує заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції України Олександра Варченка у домаганні та погрозах. Зокрема, виклала фото переписки, погроз, а також подарунок з відрубаних курячих ніг, які нібито прислав їй залицяльник.