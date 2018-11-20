Зброя "русского міра": письменниця Ніцой закликала заборонити в Україні мультфільм "Маша і Ведмідь"

Раніше європейські критики виявили в популярному російському мультсеріалі "Маша і Ведмідь" елементи кремлівської пропаганди.

Заява британців про пропагандистський вплив російського мультфільму "Маша і Ведмідь" — цілковита правда. За допомогою цього мультика, РФ намагається створити собі образ "пухнастої", дружньої і доброзичливої країни, якою насправді не є.

Таку думку висловила відома українська письменниця Лариса Ніцой, передає «Обозреватель». Вона підкреслила, що подібні медіа-продукти є стратегічною зброєю "русского міра".

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"Мене дратує у цій ситуації поведінка України. Ми досі поводимося як незрілий закомплексований підліток у коротких штанцях, який боїться висловити власну думку. Ми почали це обговорювати після того, як заговорив хтось "старший". Україна першою повинна була заявити про те, що цей продукт є неприпустимим у будь-якому випадку в умовах війни", — обурилася Ніцой.

Письменниця впевнена, що якби в роки УНР у 1918 році вже існувала мультиплікація, то вже тоді б російські мультфільми були заборонені.

"Однак за часів окупації нас ще більше пришили до Росії, ще більше заразили "русскім міром", відстріляли і знищили всіх тих, хто міг говорити вголос. І сьогодні цей "русскій мір" прийшов, у нас стріляє, а ми своїм діткам у голову вкладаємо їхній продукт. Ми не повинні під час війни нічого брати у Росії, тим більше не повинні брати продукцію для дітей", — підкреслила письменниця.

"Слава Богу, хоч Британія це озвучила! А Україна на державному рівні цього не заявила. Між собою педагоги давно обговорюють цей мультик і кажуть, що не можна його українським дітям показувати. Але якоїсь офіційної заяви, щоб це офіційно пройшло у ЗМІ — такого не було", — підсумувала вона.

Раніше європейські критики виявили в популярному російському мультсеріалі "Маша і Ведмідь" елементи кремлівської пропаганди.