Зеленський відповів, чи зверталися партнери по допомогу у збитті іранських дронів

Він зазначив, що не було розмов на цю тему.

На сьогодні не було запитів від країн партнерів про залучення українських експертів-дронарів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання з приводу заяви прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо залучення експертів з України, щоб допомогти партнерам з країн Перської затоки збивати іранські дрони.

"Ніяких запитів я не отримував ні від Великої Британії, ні від жодного з партнерів, а також від представників Близького Сходу. Я ні з ким не розмовляв про це", - сказав Зеленський.

При цьому він наголосив, що в українських військових, операторів дронів є великий досвід у цій справі.

Відео дня

"В нас дуже досвідчені люди. Ми готові ділитися цією інформацією. Нехай до нас приїжджають наші партнери", - сказав президент України.

При цьому він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України наші військові їздили на навчання до країн-партнерів, зокрема, в Німеччину, у Велику Британію, США.

"І тому сьогодні, коли до нас звертаються саме ці країни, які є нашими партнерами, то ми відкриті до того, щоб ділитися нашим досвідом, технологіями", - сказав Зеленський.

Україна може допомогти партнерам

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що Велика Британія разом зі своїми фахівцями залучить експертів з України для того, щоб допомогти партнерам з країн Перської затоки збивати іранські дрони.

Також він проінформував, що Велика Британія дозволила використовувати США військові бази країни для "оборонних" ударів на Близькому Сході.

Вас також можуть зацікавити новини: