"Вас обплюють й обізвуть": Ніцой прокоментувала скандал на українському каналі через російську мову (відео)
Скандальна українська письменниця Лариса Ніцой обурена ситуацією, яка сталася на телеканалі NewsOne, коли ведуча відмовилася переходити на українську мову.
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Про інцидент письменниця написала у Facebook, опублікувавши також короткий зміст діалогу з телеведучою.
"Будьте чемненькими, українці. Мовчіть зовсім. Бо попросити українську мову - це несусвітнє хамство з вашого боку, тож не ображайтеся, що вас обплюють і обізвуть. Самі нарвалися. Ага, і зарубайте собі на носі, вислів "державна мова" - це всього лиш набір кириличних знаків у Конституції, які в перекладі на розмовну мову означають "порожній звук", - зазначила Ніцой.
Нагадаємо, дитяча письменниця Лариса Ніцой зі скандалом залишила студію телеканалу NewsOne. Вона була незадоволена тим, що ведуча програми "Великий вівторок" Діана Панченко відмовилася переходити на українську мову.