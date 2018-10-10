"Вас обплюють й обізвуть": Ніцой прокоментувала скандал на українському каналі через російську мову (відео)

Після того, як ведуча відмовилася переходити на українську, Ніцой не захотіла брати участь в ефірі й пішла зі студії.

Скандальна українська письменниця Лариса Ніцой обурена ситуацією, яка сталася на телеканалі NewsOne, коли ведуча відмовилася переходити на українську мову.

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Про інцидент письменниця написала у Facebook, опублікувавши також короткий зміст діалогу з телеведучою.

"Будьте чемненькими, українці. Мовчіть зовсім. Бо попросити українську мову - це несусвітнє хамство з вашого боку, тож не ображайтеся, що вас обплюють і обізвуть. Самі нарвалися. Ага, і зарубайте собі на носі, вислів "державна мова" - це всього лиш набір кириличних знаків у Конституції, які в перекладі на розмовну мову означають "порожній звук", - зазначила Ніцой.

Нагадаємо, дитяча письменниця Лариса Ніцой зі скандалом залишила студію телеканалу NewsOne. Вона була незадоволена тим, що ведуча програми "Великий вівторок" Діана Панченко відмовилася переходити на українську мову.