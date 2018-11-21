Заговорив українською: журналіст повідомив цікаву подробицю про останні дні життя Кобзона

Дмитро Гордон зізнався, що з молодих років був дуже дружний з Йосипом Кобзоном.

У передсмертному маренні російський естрадний співак Йосип Кобзон заговорив українською.

Про це в YouTube-програмі "Зе Інтерв'юер" розповів український журналіст, приятель артиста Дмитро Гордон. Йому ж про це розповів син Кобзона незабаром після смерті батька, передає "Обозреватель".

У розмові з ведучим програми Дмитро Гордон зізнався, що з молодих років був дуже дружнім з Йосипом Кобзоном.

"Йосипа Кобзона я дуже люблю. Не любив, а люблю. І він любив мене, не можу сказати "любить". Це були дуже близькі стосунки, дуже довірливі. Це грандіозна людина була грандіозна за розмахом, масштабом особистості, системності, людськими якостями... я таких людей більше, напевно, не бачив. А я бачив дуже багатьох", - розповів Гордон.

За словами журналіста, не позначилася на їхніх стосунках навіть активна проросійська позиція і брудні заяви співака на адресу України. Гордон впевнений, що Кобзон, який сам є вихідцем з України, "не розібрався в ситуації і просто повірив у ідейність самопроголошених Л/ДНР".

"Говорячи про те, що сталося після початку війни, він (Кобзон - Ред.) не розібрався. Він відстав. Він був дуже наївною людиною. Він був проросійською людина, любив комсомол, партію, любив комсомольський устрій, Радянський Союз, КПРС, він добре ставився до Леніна і Сталіна - у нас було багато суперечок на цю тему", - пояснив Гордон.

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Коли ж співак помер, особисто бути присутнім на його похоронах Дмитро Гордон не зміг.

"Я не міг поїхати на похорон. Я стільки наговорив поганого про цих негідників, яких я глибоко ненавиджу за те, що вони зробили з моєю країною, що там могли бути будь-які провокації. Як їхати? Там Путін, Медведєв..." - продовжив журналіст.

Сьогодні Гордон зберігає в телефоні смс-повідомлення від сина Йосипа Кобзона, яке прийшло йому незабаром після похорону співака. Дружина артиста вирішила розкрити журналісту секрет.

"Мама передає подяку за підтримку, і хотіла розповісти тобі по секрету, що коли в останні дні тато був у маренні, він з усіма розмовляв українською мовою", - процитував повідомлення Гордон.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.

Довідка УНІАН. Кобзон народився 11 вересня 1937 року в Бахмутському районі Донецької області. Він був одним з найвідоміших радянських співаків, народним артистом СРСР (1987 рік), лауреатом Державної премії СРСР (1984 рік), нагороджений численними радянськими і російськими нагородами. Крім естрадної діяльності Кобзон з 1984 року викладав у Державному музично-педагогічному інституті імені Гнесіних.

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У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної Ради СРСР. З 1997 року був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури.

Україна позбавила Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Президент підписав відповідний указ. Також Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янська Донецької області. Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Також Кобзону було заборонено в'їзд на територію України, країн ЄС та США.