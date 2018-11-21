этот материал доступен на русском

Заговорив українською: журналіст повідомив цікаву подробицю про останні дні життя Кобзона

11:01, 21 листопада 2018
Суспільство
2332 0
Гордон зберігає в телефоні смс-повідомлення від сина Йосипа Кобзона, яке прийшло йому незабаром після похорону співака / фото УНІАН

Про це в YouTube-програмі "Зе Інтерв'юер" розповів український журналіст, приятель артиста Дмитро Гордон. Йому ж про це розповів син Кобзона незабаром після смерті батька, передає "Обозреватель".

У розмові з ведучим програми Дмитро Гордон зізнався, що з молодих років був дуже дружнім з Йосипом Кобзоном.

"Йосипа Кобзона я дуже люблю. Не любив, а люблю. І він любив мене, не можу сказати "любить". Це були дуже близькі стосунки, дуже довірливі. Це грандіозна людина була грандіозна за розмахом, масштабом особистості, системності, людськими якостями... я таких людей більше, напевно, не бачив. А я бачив дуже багатьох", - розповів Гордон.

За словами журналіста, не позначилася на їхніх стосунках навіть активна проросійська позиція і брудні заяви співака на адресу України. Гордон впевнений, що Кобзон, який сам є вихідцем з України, "не розібрався в ситуації і просто повірив у ідейність самопроголошених Л/ДНР".

Дружина артиста вирішила розкрити журналісту секрет / скріншот

"Говорячи про те, що сталося після початку війни, він (Кобзон - Ред.) не розібрався. Він відстав. Він був дуже наївною людиною. Він був проросійською людина, любив комсомол, партію, любив комсомольський устрій, Радянський Союз, КПРС, він добре ставився до Леніна і Сталіна - у нас було багато суперечок на цю тему", - пояснив Гордон.

Читайте також"Похмурі люди з охороною": ЗМІ розповіли про секретну церемонію прощання з Кобзоном

Коли ж співак помер, особисто бути присутнім на його похоронах Дмитро Гордон не зміг.

"Я не міг поїхати на похорон. Я стільки наговорив поганого про цих негідників, яких я глибоко ненавиджу за те, що вони зробили з моєю країною, що там могли бути будь-які провокації. Як їхати? Там Путін, Медведєв..." - продовжив журналіст.

Сьогодні Гордон зберігає в телефоні смс-повідомлення від сина Йосипа Кобзона, яке прийшло йому незабаром після похорону співака. Дружина артиста вирішила розкрити журналісту секрет.

"Мама передає подяку за підтримку, і хотіла розповісти тобі по секрету, що коли в останні дні тато був у маренні, він з усіма розмовляв українською мовою", - процитував повідомлення Гордон.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.

Довідка УНІАН. Кобзон народився 11 вересня 1937 року в Бахмутському районі Донецької області. Він був одним з найвідоміших радянських співаків, народним артистом СРСР (1987 рік), лауреатом Державної премії СРСР (1984 рік), нагороджений численними радянськими і російськими нагородами. Крім естрадної діяльності Кобзон з 1984 року викладав у Державному музично-педагогічному інституті імені Гнесіних.

Читайте такожОпубліковані фото Кобзона, зроблені незадовго до його смерті (фото)

У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної Ради СРСР. З 1997 року був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури.

Україна позбавила Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Президент підписав відповідний указ. Також Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янська Донецької області. Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Також Кобзону було заборонено в'їзд на територію України, країн ЄС та США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Смерть Йосипа Кобзона
Теги: #співак#Йосип Кобзон