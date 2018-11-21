На Житомирщині проти "євробляхерів" порушили справу через блокування доріг

Поліція повідомила, що сьогодні на Житомирщині до акції протесту та перекриття трас в регіоні долучилися 100 осіб (50 авто).

На Житомирщині за фактом блокування доріг власниками автомобілів на єврономерах поліція відкрила провадження.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП в Житомирській області, вже сьогодні на Житомирщині до акції протесту та перекриття трас в регіоні долучилися 100 осіб (50 авто).

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При цьому через блокування доріг водіями нерозмитнених автомобілів рух на автошляхах області частково обмежувався у селі Грозино Коростенського району (траса М-07) та селі Березино Житомирського району (траса М-06).

Станом на сьогодні поліція вже відкрила і розслідує кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій в рамках статті 279 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Житомирській області через проведення власниками автомобілів на єврономерах акції «За доступне авто» було ускладнено рух на трасі міжнародного значення «Київ – Чоп».