На Рівненщині "євробляхери" побилися з поліцейськими

Двоє патрульних, а саме командир та заступник командира батальйону, отримали забої.

Сьогодні, 20 листопада близько 19:00 під час акції протесту, поблизу Рівного між мітингарями та поліцейськими виник конфлікт.

У сутичці постраждали двоє поліцейських, а трьох порушників доправили до Рівненського районного відділеня поліції, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини на своїй сторінці у Facebook.

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За попередньою інформацією, під час регулювання патрульним поліцейським дорожнього руху один із протестувальників порушив вимогу покинути проїздну частину та вдарив поліцейського в обличчя, і зірвав радіостанцію. До сутички долучилися і інші учасники протесту.

В результаті поліцейські затримали трьох учасників сутички та доставили їх до Рівненського районного відділення для встановлення їхніх особистих даних. Після надання пояснень їх відпустили.

Двоє патрульних, а саме командир та заступник командира батальйону, отримали забої. Їх оглянули медики та надали необхідну допомогу.

«За фактом насильства щодо працівника правоохороного органу слідчі внесили відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 Кримінального кодексу України. Крім того, у поліції проводять службове розслідування щодо правомірності дії працівників поліції щодо мітингувальників. Станом на 20:30 рух автодорогою Київ-Чоп у Рівненському районі розблоковано. А у Сарненському районі рух автодорогою “Київ-Ковель-Ягодин” учасники акції розблокували о 18:10», – йдеться в повідомленні.