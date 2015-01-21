В Авдіївці не припиняються обстріли, дітей з міста евакуюють - МВС

Про це повідомив начальник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"Їду в Авдіївку. Місто в критичній ситуації. Безперервні обстріли. Без світла, без тепла і без води. Звернувся міський голова Юрій Черкасов дослівно з "криком про допомогу"", - написав Аброськін.

Він також додав, що про ситуацію вже доповіли міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

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«Вже зараз з МНС та іншими службами, не тільки нашої області, працюємо по наданню необхідної допомоги мешканцям міста»,- додав начальник Донецької міліції.

Крім того, за його інформацією, було прийнято щодо евакуації дітей з Авдіївки в Дніпропетровську область.

«Звернувся за допомогою до керівництва Дніпропетровської області про розміщення дітей Авдіївки в санаторії регіону. Геннадій Корбан поставився з розумінням і готовий надати необхідну допомогу. Будемо організувати відправку», - додав Аброськін.