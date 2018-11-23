"Типова російська політика": експерт розповів про влаштовану окупантами "хлібну кризу" в Іловайську

Раніше у мережі повідомили, що в окупованому Іловайську 20 листопада припинив роботу єдиний хлібозавод.

На Донбасі терористи "ДНР" штучно спровокували хлібну кризу в окупованому Іловайську. Такі дії бойовиків — яскравий приклад "типової російської політики".

Про це заявив експерт з національної безпеки Тарас Жовтенко, коментуючи інформацію про закриття єдиного в Іловайську хлібозаводу. Він виділив у ситуації два основних моменти, передає «Обозреватель».

"Це свідчення того, що тіньовий і кримінальний перерозподіл власності, яка ще залишилася на окупованих територіях, між кримінальними угрупованнями і так званою "владою республік" — всі ці процеси тривають. Те, що вони не встигли захопити за кілька хвиль такого перерозподілу, тепер таким чином намагаються прибрати до рук зацікавлені особи", — пояснив військовий експерт.

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За його словами, тут дуже чітко простежується реальне ставлення місцевої т. зв. "влади" до населення, а соціальні питання до уваги не беруться.

"А інший момент у тому, що РФ чудово знає про ці процеси, але свідомо в це не втручається. Я бачу такий розвиток подій, що проросійські кандидати, які там зараз перемогли, можуть у певний час переможно кардинально вплинути на ситуацію. Типова російська політика, коли штучно створюється криза, а потім автори цієї кризи виступають як герої, які вирішать цю кризову ситуацію", — заявив Жовтенко.

"Тут два в одному — перерозподіл власності і спроби набрати певні політичні бали на тлі ситуації", — вважає експерт.

Зазначимо, що, за інформацією відомого донбаського блогера, який пише під псевднімом "Фашик Донецький", в окупованому Іловайську 20 листопада припинив роботу єдиний хлібозавод. У зв'язку з цим жителі окупованого міста залишились без соціального хліба за 10 рублів.