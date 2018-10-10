Експерт попередив про небезпеку нових вибухів на арсеналах України

Експерт із питань національної безпеки спрогнозував, що інциденти з детонацією боєприпасів повторюватимуться, якщо з приводу вибухів біля Ічні не буде чітких організаційних висновків з конкретними вироками.

У пожежі на складі боєприпасів в Ічні Чернігівської області, як і в минулих подібних НП, є три головні версії, причому причетність Росії - не основна з них.

Таку думку висловив експерт із питань національної безпеки Тарас Жовтенко, передає «Обозреватель».

Експерт дав оцінку трьом версіям НП - диверсія спецслужб РФ, службова недбалість і спроба військових приховати зловживання і корупцію в ЗСУ.

На думку Жовтенка, всі три версії мають однакове право на життя: "Версії є традиційними в сумній низці аналогічних інцидентів, які були в минулі роки. Вони з'являються і залишаються актуальними саме тому, що сьогодні ми не бачимо якихось конкретних чітких результатів у попередніх розслідуваннях".

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При цьому з трьох версій експерт найменше довіряє тій, яка пов'язана з діями російських спецслужб.

"Річ у тому, що з огляду на загальний стан нашої складської інфраструктури боєприпасів, яка є сьогодні і яка дозволяє відбуватися таким випадкам, російським спецслужбам не треба занадто витрачати ресурси і перенапружуватися, щоб здійснювати такі диверсії, ризикуючи підставити своїх офіцерів. Тому питання диверсії з російського боку я б залишив на останньому місці", - заявив військовий експерт.

"А ось перші дві версії рівноцінні, вони можуть мати місце або окремо, або може бути певне поєднання першої і другої", - зазначив він.

Також Жовтенко спрогнозував, що подібні інциденти повторюватимуться, "якщо і з цього приводу не буде чітких організаційних висновків з конкретними вироками щодо недбалості або корупційних схем".