Як Порошенко голодранців лобами зіткнув

Сьогодні президент Петро Порошенко підписав закон про зменшення вартості розмитнення «євроблях». І не просто підписав, а похвалився цим у досить цинічний спосіб – зіткнувши лобами одних безштаньків з іншими.

«Важливо, що кожна копійка, заплачена «євробляхерами», піде пенсіонерам, щоб проіндексувати виплати тим, хто має найнижчі пенсії. Пенсіонери найбільше потребують нашого захисту!», - сказав голова держави.

Між рядків це слід читати як – мовляв, дивіться, зубожілі пенсіонери, хто винен у ваших бідах. Це вони – «євробляхєри» довели вас до злидарювання, і хай тепер тільки спробують не заплатити до Пенсійного фонду за свої бляхи.

Даний закон не вирішує питання доступності дійсно дешевих вживаних авто, оскільки їхня легалізація обійдеться «євробляхерам» мінімум у ще одну вартість «бляхи»

Дуже підлий і цинічний хід, у дусі «візантійщини» - плети інтриги, стикай лобами голих і голодних та владарюй.

А те, що даний закон не вирішує питання доступності дійсно дешевих вживаних авто, оскільки їхня легалізація обійдеться «євробляхерам» мінімум у ще одну вартість «бляхи», те що Пенсійний фонд має годувати сам себе за рахунок відрахувань з працюючих громадян, а всі інші джерела надходження це – тимчасові (вже років так зо двадцять) підпірки – президент «не знає».

Адже повернути на батьківщину мільйони молодих і працездатних, які б і наповнювали засіки Пенсійного фонду, ліквідувати схеми в енергетиці, зокрема, той же «Ротердам+», який вбиває українську промисловість – то складно. То – треба посваритися з партнерами-олігархами, заклятими друзями у Верховній Раді – що для гаранта з його більш ніж скромним рейтингом перед виборами взагалі смерті подібно.

Є серед «бляхерів» і шаровики, які привозять вживані авто преміум класу, відмовляючись платити податки

Лишається безпрограшний варіант – зіткнути лобами злидарів.

Так, звісно, є серед «бляхерів» і шаровики, які привозять вживані авто преміум класу, відмовляючись платити податки. Але переважна частина водіїв «авто нетрадиційної нумерації» придбали за кордоном досить скромні за ціною автівки, щоб, власне, на них їздити, а не хизуватися перед друзями.

Підлість риторики Президента, і влади як такої, у цій ситуації – ще в одному. З одного боку, щопівроку зростають акцизи на алкоголь, тютюн, паливо – вони прив’язані до курсу євро і є досить немалими. Все це обґрунтовується владою так, що ми, мовляв, ідем до Європи, а тому – ці товари поступово мають коштувати, «як в ЄС». Хоча, насправді – підвищення акцизу – це просто найлегший для влади спосіб залатати дірки в держбюджеті. А, з іншого боку, коли постало питання зниження ціни на вживані авто до рівня «як в ЄС» - влада риторику поміняла: мовляв, бариги, шаровики, не бажають платити податки, об’їдають пенсіонерів. Ату їх, ату!

Хоча істинними баригами є якраз вищий ешелон влади, у якому ще з часів Леоніда Даниловича Кучми безпрограшно діє схема «бідні поділяться з багатими», а пенсіонери з «бляхерами» тим часом хай чубляться.

Дмитро Хилюк