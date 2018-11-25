У Житомирі готують до випуску автобуси, які зранку не вийшли на маршрути через ожеледицю

Наразі у місті готують до випуску комунальні автобуси на два маршрути.

У Житомирі наразі готують до випуску на лінії комунальні автобуси, які зранку не вийшли на маршрути через сильну ожеледицю.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив начальник автобусного парку комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міськради Роман Мусійчук.

"По руху транспорту, доповідаю. О 9 годині були випущені комунальні автобуси на лінію, але з великим обледенінням рух автобусів, як і інших учасників дорожнього руху були вкрай складними. Вулиця Покровська перетворилася в каток. Водії повідомляли, що продовжувати рух не є можливим, адже автобуси просто носило, що було величезною загрозою створення аварійних ситуацій. Тому, було прийнято рішення у зв'язку з обставинами які не залежать від нас повернути весь транспорт в автобусний парк, людей які на той час були на зупинках деякі автобуси, які слідували в парк підвозили до ( вулиці -УНІАН) Ольжича. Таким чином ми спробували працювати, на відміну від інших перевізників", - написав Мусійчук.

За його словами, наразі у місті готують до випуску комунальні автобуси на два маршрути.

"Довожу наступне, що зараз, готуємо до випуску на лінію всі автобуси підприємства ( КП " ЖТТУ"- УНІАН) на маршрути 53 та 53 а, вивіз пасажирів буде забезпечено. Маю велику надію на тe, що завтра і в подальшому комунальні служби міста будуть функціонувати належно, для запобігання таких ситуацій",- зазначив Мусійчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Житомирі через дуже сильну ожеледицю на маршрут не вийшли комунальні автобуси КП " ЖТТУ".