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Україна посилить охорону кордону з Росією – рішення РНБО

16:49, 26 листопада 2018
Суспільство
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Кордон із РФ буде краще охоронятись / фото facebook.com/pg/DPSUkraine

Рада національної безпеки і оборони доручає Державній прикордонній службі України посилити охорону державного кордону з Росією та адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

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Про це йдеться в тексті рішення РНБО, затвердженого президентом України указом №390/2018 щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні, яке потребує схвалення у Верховній Раді.

«Адміністрації Державної прикордонної служби України посилити охорону державного кордону з Російською Федерацією та адміністративної межі з Автономною Республікою Крим», - йдеться в тексті рішення.

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Теги: #Росія#Україна#кордон