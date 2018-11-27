На події у Керченській протоці українці відреагували масовими акціями у кількох країнах світу (фото, відео)

Українці закликали Москву негайно звільнити незаконно затриманих моряків.

На події у Керченській протоці наші співвітчизники відреагували масовими акціями одразу у кількох країнах світу.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Великій Британії кілька сотень людей зібралися під російським посольством у Лондоні. Вони закликали Москву негайно звільнити незаконно затриманих моряків.

Протести за участі десятків українців пройшли одразу у кількох американських містах - в Чикаго, Вашингтоні та Нью-Йорку.

А от у Польщі протест під російським посольством виявився одним з найяскравіших. Окрім українських та польських прапорів, плакатів з вимогами до Росії відпустити українських моряків та паперових корабликів, активісти принесли з собою фаєри, які запалили просто під амбасадою.

Як повідомляв УНІАН, так званий «суд» у Сімферополі сьогодні обиратиме запобіжний захід захопленим у полон українським морякам.

Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був зруйнований.

Крім того, під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливість проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили в полон.

За різними даними, всього в полон було захоплено 23 або 24 українці.