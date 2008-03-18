Україна в січні-лютому скоротила видобуток газу

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-лютому скоротили видобуток природного газу на 0,8%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року - до 3 млрд. 469,7 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

Зокрема підприємства НАК “Нафтогаз України” зменшили обсяг видобутку на 0,3% – до 3 млрд. 222,2 млн. куб. м.

У лютому українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, скоротили видобуток природного газу на 0,2%, порівняно з лютим 2007 року, до 1 млрд. 665,6 млн. куб. м, при цьому підприємства НАК “Нафтогаз України” збільшили обсяг видобутку на 0,9% – до 1 млрд. 549,0 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 1,2%, порівняно з 2006 роком, до 20 млрд. 604,3 млн. куб. м, у т.ч. підприємства НАК “Нафтогаз України” скоротили обсяг видобутку на 0,5% – до 19 млрд. 223,5 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" і ДАТ "Чорноморнафтогаз", що входять до складу НАК "Нафтогаз України".