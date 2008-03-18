Тимошенко хоче скасувати Господарський кодекс

Кабінет Міністрів України виступає за скасування Господарського кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Ради інвесторів при Кабміні заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що уряд має намір звернутися з відповідним проханням до Верховної Ради, оскільки Господарський кодекс - «якесь унікальне явище... з яким потрібно справитися».

Як повідомлялося, Господарський кодекс визначає основні принципи господарювання в Україні і регулює господарські відносини, які виникають в процесі організації і здійснення господарської діяльності між суб`єктами та іншими учасниками відносин у цій сфері.