Кривава ДТП у Харкові: Зайцевій призначили додаткову експертизу

Експертизу до 10 грудня має провести Харківське бюро судово-медичної експертизи.

Київський районний суд Харкова у ході чергового засідання у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській 4 грудня частково задовольнив клопотання захисника Геннадія Дронова Сергія Перепелиці і призначив додаткову судово-медичну експертизу стосовно підозрюваної Олени Зайцевої.

Про це передає кореспондент УНІАН із залу суду.

«Зайцева могла контролювати свої дії. Суд призначив додаткову судово-медичну експертизу. Чи перебувала Зайцева у стані сп'яніння від наркотиків, повинна з'ясувати експертиза», - сказав суддя, оголошуючи своє рішення.

Експертизу має провести до 10 грудня Харківське бюро судово-медичної експертизи.

Юлія Козир - захисник Зайцевої - назвала клопотання адвоката Дронова умисним затягуванням процесу і вимагала його відхилити. «На мій погляд, всі наші засідання вже давно повинні були закінчитися, і на сьогоднішній момент ніяких підстав затягувати цей процес немає, і бути не повинно. В принципі, частково через це також я заперечувала проти клопотання адвоката Перепелиці», - заявила вона журналістам.

Такої ж думки дотримується і прокуратура.

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«Під час засідання вирішується питання про призначення експертизи. Сторона звинувачення заперечувала, що експертиза не обгрунтована. Такі клопотання - це затягування судового розгляду. Всі дані про обставини, на які посилається сторона захисту Дронова, є в кримінальному провадженні, стороною обвинувачення всі докази надані. Тому такі клопотання ми зазвичай розглядаємо як затягування судового розгляду», - сказав прокурор Валерій Бухан.

Наступне засідання суду призначене на 11 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.