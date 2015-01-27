В Україні зареєстровано більше 942 тисяч переміщених осіб

Про це повідомила заступник начальника відділу організації соціального захисту внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики Марина Ворона.

"За нашими даними, на 26 січня зареєстровано 942 тис. 748 осіб. Це враховані особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території і з району проведення АТО", - сказала вона.

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У свою чергу президент товариства Червоного Хреста України Іван Усіченко зазначив, що, за даними на минулий тиждень, близько 315 тис. осіб товариством була надана адресна допомога. Він зазначив, що в Донецькій області надано допомогу на 34 млн грн. (зокрема лікарям області на суму понад 6 млн грн). Допомога включала в себе продукти харчування, предмети гігієни, фінансову допомогу постраждалим. Луганській області надано допомогу на 17 млн грн, зокрема лікарям в Луганській області на суму понад 2 млн грн.

Іван Усіченко також повідомив, що найбільше переміщених осіб сьогодні сконцентровано у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Полтавській та Київській областях.