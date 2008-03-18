У Запорізькій області вбили помічника прокурора району

У Запорізькій області вбили помічника прокурора Михайлівського району.

Інформацію про це сьогодні УНІАН підтвердили в керівництві УМВС України в Запорізькій області.

"Справді, 14 березня в смт Михайлівка було здійснено вбивство 25-річної жінки - помічника прокурора Михайлівського району області. Зараз за підозрою в скоєнні цього злочину затримано житель цього селища 1967 р.н. Порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство", - повідомили в Запорізькому облУВС.

Мотиви скоєння злочину мають встановити співробітники прокуратури Михайлівського району, які здійснюють слідство у справі про вбивство колеги.