Правоохоронці викрили на хабарах керівництво одного зі університетів Києва

За даними СБУ, ректор університету спільно з проректором з наукової роботи та головним бухгалтером вимагали від іноземних студентів кошти за невідрахування з навчання та повернення посвідок на тимчасове проживання в Україні.

Правоохоронці викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди керівників одного із закладів вищої освіти Києва.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що ректор університету спільно з проректором з наукової роботи та головним бухгалтером вимагали від іноземних студентів кошти за невідрахування з навчання та повернення посвідок на тимчасове проживання в Україні.

«Вартість таких «освітніх послуг» становила три тисячі американських доларів», - зазначають у СБУ.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що з 2016 року зловмисниці налагодили механізм легалізації іноземних громадян шляхом надсилання запрошень на навчання без дотримання встановленої законом процедури.

Правоохоронці затримали трьох фігуранток справи на робочому місці після отримання заключної частини хабара від іноземного студента у розмірі тисячі доларів США.

У ході подальших слідчих дій правоохоронці вилучили посвідки на проживання, паспорти іноземних громадян, «чорнову» бухгалтерію та двадцять тисяч американських доларів.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України зловмисницям оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Операція із викриття хабарниць проводилася спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.