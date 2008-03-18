Адвокат пов`язує замах на нього із вбивством криворізького бізнесмена

Адвокат Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ пов’язує напад на нього зі справою щодо захисту інтересів Віри ПРОСКУРНІНОЇ - матері вбитого криворізького бізнесмена Сергія Смирнова.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами С.ПЕРЕПЕЛИЦІ, 13 березня біля входу в офіс адвокатської контори “Нечаєв, Перепелиця та партнери” на нього напав невідомий. Адвокат зазначив, що його декілька разів сильно вдарили дерев’яним предметом, вочевидь, бейсбольною битою. Медична експертиза засвідчила, що в результаті нападу адвокат отримав струс головного мозку та ще декілька травм.

С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ заявив, що цей напад не став для нього несподіваним, оскільки раніше на його адресу та адресу його партнера Леоніда НЕЧАЄВА неодноразово лунали погрози.

Він зауважив, що вже протягом кількох місяців разом з партнером захищає права потерпілої В.ПРОСКУРНІНОЇ у кримінальній справі, порушеній за фактом вбивства її сина С.Смирнова. С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ та Л.НЕЧАЄВ оскаржують незаконні рішення та дії правоохоронних органів. При цьому адвокат зазначив, що працівники цих органів досі не дали відповідей на жоден з їхніх запитів.

С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ стверджує, що працівники міліції та прокуратури, з якими вони з партнером давно ведуть судову тяганину, заявляли, що для вирішення справи на їхню користь необхідні певні грошові кошти. Зокрема, називалися суми у 200 тис. доларів для обласної прокуратури, 400 тис. доларів для Генеральної прокуратури, а також вимагалися хабарі для місцевої криворізької міліції.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого на прес-конференції в УНІАН адвокати матері С.Смирнова В.ПРОСКУРНІНОЇ С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ і Л.НЕЧАЄВ заявили про грубі порушення прав матері загиблого, зокрема, права на конфісковане міліцією майно.

С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ повідомив, що у грудні минулого року в Кривому Розі було вбито 31-річного підприємця С.Смирнова. Убитий активно займався бізнесом на ринку нерухомості та землі, торговими операціями в найрізноманітніших сферах. Також С.Смирнов вів значну кількість фінансових операцій від імені та за дорученням матері, ПРОСКУРНІНОЇ Віри Андріївни. Ним було інвестовано її грошові кошти в різні сфери бізнесу.

11 грудня 2007 року С.Смирнова було розстріляно з автомата у під’їзді будинку, де він проживав. Однак, за свідченням адвокатів, після його смерті правоохоронні органи активно перейнялись не стільки пошуком замовника та вбивць, скільки «конфіскацією» майна сім’ї загиблого. За їхніми словами, загалом під різними приводами та в різний спосіб правоохоронці вилучили у матері значну суму грошей, а також майна на загальну суму 10 млн. грн.

28 лютого Управління МВС України в Дніпропетровській області заявило, що при розслідуванні кримінальної справи за фактом вбивства криворізького бізнесмена С.Смирнова працівники органів внутрішніх справ діяли в межах повноважень, визначених законом, а не в інтересах будь-якої зі сторін.

15 березня Л.НЕЧАЄВ повідомив УНІАН, що на С.ПЕРЕПЕЛИЦЮ скоєно напад. Адвоката жорстокого побито, він потрапив до лікарні.