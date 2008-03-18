Озброєні люди захопили Харківську міськраду

Сьогодні, близько 17.00 відбулося збройне захоплення будівлі міськвиконкому Харківської міської ради на пл. Конституції, 7. Таку інформацію з грифом «терміново» розповсюдила прес-служба міськради.

Цю акцію, йдеться у повідомленні, очолили співробітники Управління СБУ України в Харківській області. З ними до будинку увійшли «кілька десятків озброєних людей у камуфляжній формі та чорних масках. Були заблоковані всі виходи і входи в будинок, нікого не впускають і не випускають, в тому числі й журналістів».

Пізніше на сайті міськради прес-служба розмістила в хронологічному порядку близько 10 повідомлень про події в приміщенні міськвиконкому.

За словами секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА, «люди в масках вилучили документи з відділу кадрів і вантажать їх у мішки». «Це особисті справи співробітників органів місцевого самоврядування. Всі ці справи становлять інтерес для співробітників спецпідрозділу «Альфа». Ці дії відбуваються у той час, коли закінчився робочий день. Люди утримуються силою, і ви бачили, що ми не можемо підійти до них, щоб забезпечити їм правовий захист. За моїми оцінками, у будинку близько 50-60 чоловік спецпідрозділу «Альфа», - заявив журналістам Г.КЕРНЕС.

Свідком цих подій був народний депутат України, член фракції Партії регіонів Дмитро СВЯТАШ, який заявив, що його «не впускали до приміщення міськради».

До міськради увечері прибув представник обласної прокуратури. Він разом зі слідчим облуправління СБУ, а також Д.СВЯТАШЕМ з’ясовував ситуацію в кабінеті Г.КЕРНЕСА.

Г.КЕРНЕС згодом повідомив, що Київський райсуд Харкова ухвалив постанову про «негайне припинення» слідчих дій співробітниками СБУ в Харківському міськвиконкомі.

За інформацією прес-служби, незважаючи на постанову суду, представники УСБУ «винесли з будинку міськвиконкому мішки з вилученими документами».

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 березня співробітниками Управління СБУ в Харківській області були розпочаті дії у зв’язку з кримінальною справою, порушеною, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради». Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом ревізія КРУ виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.