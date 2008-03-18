Черновецький наказав видавати одиноким матерям ще по 50 грн. на місяць
Розпорядження стосується 23 тисяч жінок
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження щодо надання щомісячної матеріальної допомоги одиноким матерям Києва додатково до державної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, розпорядження підписано з метою додаткового соціального захисту одиноких матерів столиці.
Цим розпорядженням передбачено виділити майже 14 млн. грн. для надання з 1 січня по 31 грудня 2008 року щомісячної адресної матеріальної допомоги у розмірі 50 грн. кожній одинокій матері, яка отримує державну допомогу одиноким матерям відповідно до закону про державну допомогу сім’ям з дітьми.
Відповідно до цього розпорядження, близько 23 тисяч одиноких матерів будуть отримувати допомогу за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на виконання комплексної програми «Турбота» на 2006-2010 роки.