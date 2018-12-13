У Києві презентували книгу екс-заступника директора ЦРУ Девайна "Вдале полювання"

Під час зустрічі Джек Девайн відповів на низку запитань про Україну, Росію і США.

У Києві у приміщенні Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого відбулася презентація книги "Вдале полювання" авторства екс-заступника директора ЦРУ з операцій Джека Девайна.

У книзі розповідається про найважливіші таємні операції ЦРУ, в яких під керівництвом Джека Девайна в різних куточках планети брали участь тисячі агентів.

Джек Девайн прибув в Україну на запрошення керівника фонду "Україна XXI століття" Богдана Губського. Метою візиту, за його словами, була необхідність реального вивчення ситуації про події в Україні та донесення цієї інформації до американської громадськості. Це дасть можливість боротися з російськими технологіями фейк-ньюс проти України.

Під час зустрічі, на якій були присутні українські політики, експерти, журналісти та громадські активісти, Джек Девайн відповів на ряд запитань.

"Україна - це велика стратегічна помилка Росії, через яку вона все більше і більше ізолюється, перетворюючись на країну-ізгоя. Путін використовує стару стратегію, яка була ще до комунізму, і вона навряд чи може мати успіх в сучасному світі. Путін ризикує і створює більш небезпечні ситуації, ніж ті, які були в умовах холодної війни", - заявив Девайн під час презентації.

Також він прокоментував події в Азовському морі, порадивши Україні пам'ятати про "боксерське правило".

"Не потрібно доводити до конфронтації, в якій ви не в змозі перемогти, але пам'ятайте про хороше боксерське правило - завжди варто бити сильніше, ніж дозволяє ваша вага. Америка відразу відреагувала на конфлікт в Азовському морі. Були спрямовані розвідувальні літаки і буде збільшено присутність військових кораблів у Чорному морі, і в подальшому ця підтримка буде рости", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про спроби Росії втрутитися в хід президентських виборів 2016 року в США, Девайн заявив, що подібні факти зменшують можливості для діалогу з Росією.

"Хороший стратег повинен продумувати, яка буде вартість тих чи інших дій, спрямованих проти Америки. Нові факти,які відкриваються, (щодо спроб втручання у вибори) зменшують можливості для діалогу з Росією. Для танго потрібні двоє. І республіканці, і демократи" дивляться на Путіна все з меншою симпатією. Те ж саме відбувається в Європі. Дме вітер змін", - заявив він.

Також Девайн розповів про своє ставлення до анексії Криму. На його думку, окупація "довго не протримається".

"Знаю про вашу складну історію, були такі часи, коли на Україну щороку нападали, і це такий народ, який в змозі витримати випробування. Велика помилка, що українці можуть забути свою історію. Не можна просто так взяти і включити Крим до складу Росії, думаю це довго не протримається", - зазначив екс-заступник директора ЦРУ .

Крім того, Девайн вважає президента РФ Путіна поганим стратегом через події в Солсбері. На його думку, отруєння Скрипалів було скоєно, щоб донести певний меседж, який полягає в тому, що "якщо ви представляєте загрозу, ми можемо знайти для вас".

"Це старий підхід, і це підтверджує той факт, що Путін поганий стратег", - заявив Девайн.

Довідка

Джек Девайн - учасник і керівник таємних операцій - переворот в Чилі, "операція" Циклон", яка призвела до військового поразки СРСР в Афганській війні 1980-х років," Іран - контрас ", полювання на наркоторговця Пабло Ескобара. Керував Центром боротьби з наркотиками та латиноамериканським відділом ЦРУ. Очолював у різні роки бюро ЦРУ в Європі. Як заступник директора ЦРУ по оперативній роботі Джек Девайн керував таємними операціями, в яких по всьому світу брали участь тисячі агентів. Член Ради США з міжнародних відносин. Президент міжнародної розвідувально-слідчої кампанії The Arkin Group. Книгу надрукувало "Видавництво Фоліо".