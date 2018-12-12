Голий та озброєний: у Дніпрі неадекватний росіянин влаштував гонитву з поліцейськими (відео)

Гонитву за росіянином, який за кермом іномарки мчав на червоне світло голяка, влаштували копи у Дніпрі.

У Дніпрі голий та озброєний росіянин влаштував гонитву з копами.

Про це розповідається в сюжеті ТСН.

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Гонитву за росіянином, який за кермом іномарки мчав на червоне світло голяка, влаштували копи у Дніпрі.

Зупинився водій лиш тоді, коли зніс металеве огородження тротуару та врізався у стіну.

Тоді копи й побачили - водій голий, самостійно вийти з салону не міг, ледь тримався на ногах. З салону раптом вихопив пістолет та вистрелив у себе.