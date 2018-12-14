Ціна олів'є: скільки коштує приготувати головний новорічний салат (відео)

Миска салату вагою близько двох кілограмів обійдеться в 150 гривень.

Без олів'є в сім'ях українців не обходиться жоден новорічний стіл. Однак інгредієнти святкової страви з кожним роком лише дорожчають. Журналісти ТСН вирушили за покупками інгредієнтів, щоб підрахувати вартість головного новорічного салату. Читайте такожНовий рік-2019: рецепти традиційних салатів на святковий стіл 2 великих картоплини обійшлися журналістам в 11 грн; кріп - 10 грн; 2 моркви - 8 грн; 6 солоних огірків - 10 грн; 250 грам шинки - 63 грн; майонез - 9.60 грн; горошок - 17 грн; гірчиця - 10 грн; 4 яйця - 12 грн. Отже, миска салату вагою близько двох кілограмів обійдеться українцям у 150 гривень. Як повідомляв УНІАН, вартість новорічного меню перевищить 1,5 тисячі гривень.

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