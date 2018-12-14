Ціна олів'є: скільки коштує приготувати головний новорічний салат (відео)
11:02, 14 грудня 2018Суспільство
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Миска салату вагою близько двох кілограмів обійдеться в 150 гривень.
Найбільш дорогий інгредієнт святкового салату - шинка / скріншот
Без олів'є в сім'ях українців не обходиться жоден новорічний стіл. Однак інгредієнти святкової страви з кожним роком лише дорожчають.
Журналісти ТСН вирушили за покупками інгредієнтів, щоб підрахувати вартість головного новорічного салату.
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2 великих картоплини обійшлися журналістам в 11 грн;
кріп - 10 грн;
2 моркви - 8 грн;
6 солоних огірків - 10 грн;
250 грам шинки - 63 грн;
майонез - 9.60 грн;
горошок - 17 грн;
гірчиця - 10 грн;
4 яйця - 12 грн.
Отже, миска салату вагою близько двох кілограмів обійдеться українцям у 150 гривень.
Ціна олів'є: скільки в цьому році варто приготувати популярний новорічний салат
Як повідомляв УНІАН, вартість новорічного меню перевищить 1,5 тисячі гривень.
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