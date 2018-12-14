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Ціна олів'є: скільки коштує приготувати головний новорічний салат (відео)

11:02, 14 грудня 2018
Суспільство
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Найбільш дорогий інгредієнт святкового салату - шинка / скріншот

Журналісти ТСН вирушили за покупками інгредієнтів, щоб підрахувати вартість головного новорічного салату.

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2 великих картоплини обійшлися журналістам в 11 грн;

кріп - 10 грн;

2 моркви - 8 грн;

6 солоних огірків - 10 грн;

250 грам шинки - 63 грн;

майонез - 9.60 грн;

горошок - 17 грн;

гірчиця - 10 грн;

4 яйця - 12 грн.

Отже, миска салату вагою близько двох кілограмів обійдеться українцям у 150 гривень.

Як повідомляв УНІАН, вартість новорічного меню перевищить 1,5 тисячі гривень.

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Теги: #олів'є#салат