За добу із зони АТО евакуювали понад 4 тисячі осіб

За минулу добу з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів України переселено 4067 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, посилаючись на дані Міжвідомчого координаційного штабу.

Читайте такожЗ Троїцького евакуювали майже всіх дітей - Москаль

Разом з тим голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський повідомив, що на сьогодні є можливість розмістити близько 14 тис. людей. «Найбільшу кількість людей - 3160 може прийняти Дніпропетровська область, 1300 - Кіровоградська, 964 Львівська – 964, 913 осіб може розмістити Житомирщина», - сказав він.

Крім того, у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях проводяться заходи щодо облаштування інфраструктури та введення в експлуатацію модульних будинків транзитних містечок на 3,5 тис. осіб.

Враховуючи можливе збільшення кількості людей, які виїжджають з районів проведення АТО, дано доручення місцевим органам виконавчої влади провести пошук додаткових приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переміщених осіб в холодну пору року.

Читайте такожЗ Авдіївки, Світлодарська та Дебальцевого евакуйовано 600 людей - ОДА

Бочковський також зазначив, що сформовано додатковий резерв автотранспорту для вивезення людей із небезпечних районів у разі необхідності.

Так, у 5 областях, а саме: Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях визначено в резерв 2080 одиниць автотранспорту. Складені списки водіїв, з їх адресами, контактними телефонами, щоб у разі необхідності оперативно в будь-який час виїхати для проведення евакуації людей. Розробляються безпечні маршрути та визначаються місця, куди доставляти людей, підкреслив голова ДСНС.