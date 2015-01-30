Заради режиму Путіна росіяни готові відмовитися від західних продуктів і подорожей - дослідження
Більшість росіян готові відмовитися від закордонної їжі, поїздок і валюти, але не готові терпіти підвищення податків.
Про це повідомили в інституті соціології Російської академії наук, передає «Українська правда» з посиланням на "Новую газету".
Так, згідно з даними опитування, 80% опитаних готові відмовитися від продовольства з країн Заходу для "зміцнення країни".
64% росіян готові відмовити собі в західних товарах тривалого користування, а 55% готові не їздити в ЄС і США.
51% опитаних громадян РФ готові відмовитися від зберігання грошей у валюті (37% сказали, що їх це не стосується), а 46% можуть відмовитися від карт MasterCard і Visa, якщо це допоможе Росії.
Читайте такожБільшість росіян схвалює широкі повноваження спецслужб - опитування
А ось від інтернету і соцмереж відмовитися готові лише 37% опитаних, 41% - не готові до цього.
Не готові росіяни і до можливого погіршення життя.
82% не згодні на підвищення податків, а 84% проти заморожування зарплат і пенсій, який б вплив це не мало на країну.