З Донецької області волонтери вивезли 1872 людини за останні 4 дні
15:07, 01 лютого 2015Суспільство
212 0
Протягом 28-31 січня з міст Авдіївка, Дебальцеве, Світлодарськ, смт. Миронівка вивезено 1 872 людини, з них 566 дітей та 44 людини, що не можуть самостійно пересуватись.
REUTERS
«31 січня з міста Дебальцеве на 4 автобусах та транспортних засобах волонтерів було перевезено 243 людей (з них 27 дітей та 44 «не ходячих») до Слов’янська. Із селища міського типу Миронівка двома автобусами волонтерів перевезли 107 людей (з них 30 дітей) до міста Слов’янськ. Із міста Авдіївка шістьма автобусами, а також транспортними засобами волонтерів, 250 людей (з низ 11 дітей) були направлені до міста Слов’янськ», – йдеться в повідомленні прес-службі ДСНС, передає радіо "Свобода".
Читайте такожЛуганська область вивезла 109 дітей із прифронтової зони
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter