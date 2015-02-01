З Донецької області волонтери вивезли 1872 людини за останні 4 дні

«31 січня з міста Дебальцеве на 4 автобусах та транспортних засобах волонтерів було перевезено 243 людей (з них 27 дітей та 44 «не ходячих») до Слов’янська. Із селища міського типу Миронівка двома автобусами волонтерів перевезли 107 людей (з них 30 дітей) до міста Слов’янськ. Із міста Авдіївка шістьма автобусами, а також транспортними засобами волонтерів, 250 людей (з низ 11 дітей) були направлені до міста Слов’янськ», – йдеться в повідомленні прес-службі ДСНС, передає радіо "Свобода".

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