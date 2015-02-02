Опубліковано фотографії з місця страшного ДТП, у якому загинув Кузьма
У ДАІ повідомили, що удар при ДТП був дуже великої сили.
З'явилися фотографії з місця ДТП, в якому сьогодні вранці, 2 лютого, загинув лідер гурту "Скрябін" Андрій "Кузьма" Кузьменко.
Як повідомляв УНІАН, зіткнення сталося близько 08.20 у Криворізькому районі, біля села Лозуватка. Через зіткнення авто Кузьми і вантажівка, що перевозила молоко, сильно постраждали. У ДАІ вже повідомили, що удар при ДТП був дуже великої сили.
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На жаль, від отриманих травмАндрій Кузьменко загинув на місці пригоди.
Пасажирка, яка їхала з Кузьменко, доставлена до міської лікарні № 2, а пасажирка молоковоза доставлена до міської лікарні № 9. Водій молоковоза медичної допомоги не потребував. Зараз на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.