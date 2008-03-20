Законопроект Симоненка про нейтральний статус України відхилено
Про це повідомив Анатолій Гриценко
|Петро Симоненко
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО.
Він зауважив, що цей законопроект був внесений до парламенту головою фракції КПУ Петром СИМОНЕНКОМ і після розгляду було визнано, що на даному етапі ухвалення такого законопроекту є недоцільним.
За словами А.ГРИЦЕНКА, також комітет відхилив законопроект про завершення переходу ЗСУ на контрактний принцип комплектування в 2008 році.
«Усі почули стурбованість щодо темпів переходу ЗСУ на контракт і всі почули бажання змусити політичні сили, які брали на себе такі зобов’язання, відповідати. Однак комітет відхилив цей законопроект, оскільки фактично це неможливо зробити у 2008 році», - сказав А.ГРИЦЕНКО, додавши, що цей документ також вніс П.СИМОНЕНКО.
А.ГРИЦЕНКО повідомив, що комітет прийняв рішення запропонувати ВР провести у другій половині квітня парламентські слухання, де буде розглянуто стан і перспективи переходу ЗСУ і інших військових формувань України на контрактний принцип комплектування.