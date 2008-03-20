Законопроект Симоненка про нейтральний статус України відхилено

Комітет з питань національної безпеки і оборони відхилив законопроект про проголошення Україною постійно нейтрального, позаблокового статусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО.

Він зауважив, що цей законопроект був внесений до парламенту головою фракції КПУ Петром СИМОНЕНКОМ і після розгляду було визнано, що на даному етапі ухвалення такого законопроекту є недоцільним.

За словами А.ГРИЦЕНКА, також комітет відхилив законопроект про завершення переходу ЗСУ на контрактний принцип комплектування в 2008 році.

«Усі почули стурбованість щодо темпів переходу ЗСУ на контракт і всі почули бажання змусити політичні сили, які брали на себе такі зобов’язання, відповідати. Однак комітет відхилив цей законопроект, оскільки фактично це неможливо зробити у 2008 році», - сказав А.ГРИЦЕНКО, додавши, що цей документ також вніс П.СИМОНЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що комітет прийняв рішення запропонувати ВР провести у другій половині квітня парламентські слухання, де буде розглянуто стан і перспективи переходу ЗСУ і інших військових формувань України на контрактний принцип комплектування.