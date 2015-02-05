У бойовиків заявили про створення власного оператора мобільного зв'язку

Бойовики з самопроголошеної "Донецької народної республіки" заявили, що створять власний мобільний оператор. Про це сказав "міністр зв'язку ДНР" Віктор Яценко, передає LB.ua з посиланням на "Донецьке агентство новин".

"Хочу повідомити всім громадянам республіки, що міністерство зв'язку з сьогоднішнього дня починає повномасштабну роботу зі створення власного стільникового оператора зв'язку на території ДНР, - сказав Яценко. - Це буде державний оператор. Перш за все, він буде працювати на території республіки, можливо, також на території дружньої ЛНР".

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"Робота на території інших країн поки неможлива, поки не буде визнання", - додав він.

За словами Яценка, орієнтовний термін створення стільникового оператора ДНР - від трьох до п'яти тижнів.

Напередодні "Київстар" відключив мобільний зв'язок на підконтрольній бойовикам "ДНР" і "ЛНР" території.

Яценко заявив, що до початку бойових дій частка цієї компанії на ринку стільникового зв'язку Донецької області становила лише 6%.

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За словами Яценка, інший оператор "Лайф", вивіз майже все своє обладнання з території "ДНР" ще в жовтні.

"На даний момент тут залишилися тільки базові станції, які забезпечують зв'язок", - сказав він, додавши, що 70% абонентів в "ДНР" обслуговує МТС.