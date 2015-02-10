Міліція затримала групу з 7 осіб, які готували замах на Зеленського

Про це повідомив народний депутат, радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі. Як повідомив радник, за оперативними даними міліції, один із затриманих має зв'язок з главою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим.

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"Ця група протягом півроку збирала інформацію щодо Володимира Зеленського та членів його сім'ї, як у Києві, так і в Кривому Розі, звідки Володимир родом. 10.12.14 року цією групою був здійснений підпал автомобіля, яким користувався Зеленський", - написав Антон Геращенко і зазначив, що "з метою недопущення подальшого знищення майна, а також можливого фізичного усунення Зеленського та його рідних, було прийнято рішення про затримання даної групи".

При проведенні обшуків у домоволодіннях затриманих вилучено великий арсенал зброї. Також затримані обгрунтовано підозрюються в 11 епізодах шахрайства в особливо великих розмірах. На даний період 3 людини заарештовано і 4 затримані сьогодні.

В даний час оперативники з'ясовують, з якою метою затримані вистежували Володимира Зеленського та членів його сім'ї - це була підготовка до банального пограбування або викрадення з метою шантажу, чи це була помста за сатиру на адресу Рамзана Кадирова.

Слідчо-оперативні заходи тривають.