Міліція затримала групу з 7 осіб, які готували замах на Зеленського
У Харківській області затримана злочинна група з 7 чоловік, які готували акти насильства у відношенні лідера шоу проекту "95 квартал" Володимира Зеленського та його сім'ї.
Про це повідомив народний депутат, радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі. Як повідомив радник, за оперативними даними міліції, один із затриманих має зв'язок з главою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим.
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"Ця група протягом півроку збирала інформацію щодо Володимира Зеленського та членів його сім'ї, як у Києві, так і в Кривому Розі, звідки Володимир родом. 10.12.14 року цією групою був здійснений підпал автомобіля, яким користувався Зеленський", - написав Антон Геращенко і зазначив, що "з метою недопущення подальшого знищення майна, а також можливого фізичного усунення Зеленського та його рідних, було прийнято рішення про затримання даної групи".
При проведенні обшуків у домоволодіннях затриманих вилучено великий арсенал зброї. Також затримані обгрунтовано підозрюються в 11 епізодах шахрайства в особливо великих розмірах. На даний період 3 людини заарештовано і 4 затримані сьогодні.
В даний час оперативники з'ясовують, з якою метою затримані вистежували Володимира Зеленського та членів його сім'ї - це була підготовка до банального пограбування або викрадення з метою шантажу, чи це була помста за сатиру на адресу Рамзана Кадирова.
Слідчо-оперативні заходи тривають.