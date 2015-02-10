Внаслідок обстрілу Краматорська загинули 3 мирних жителі, 15 - поранено

Про це йдеться в оперативній інформації департаменту охорони здоров'я Донецької обласної держадміністрації станом на 13.30.

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"Постраждалі доставлені в лікувально-профілактичні установи міста, їм надається вся необхідна допомога", - уточнюється в повідомленні.

На даний час інформація про стан постраждалих відсутня.