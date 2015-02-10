Внаслідок обстрілу Краматорська загинули 3 мирних жителі, 15 - поранено
14:05, 10 лютого 2015Суспільство
1098 0
Внаслідок обстрілу Краматорська загинули 3 людини, ще 15 отримали поранення.
В результаті обстрілу Краматорська загинули 3 людини / @kramatorsk_ukr
Про це йдеться в оперативній інформації департаменту охорони здоров'я Донецької обласної держадміністрації станом на 13.30.
Читайте такожПорошенко заявив про численних поранених у Краматорську через обстріл "Торнадо"
"Постраждалі доставлені в лікувально-профілактичні установи міста, їм надається вся необхідна допомога", - уточнюється в повідомленні.
На даний час інформація про стан постраждалих відсутня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter