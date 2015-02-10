Басманний суд Москви відмовив захисту Савченко у відведенні судді

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення він оголосив після відвідування нарадчої кімнати. На думку судді, для його відводу немає підстав.

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Засідання суду з розгляду клопотання слідства про продовження терміну арешту Надії Савченко до 13 травня триває.

Сама льотчиця підкреслила, що слідство не діє, поки вона сидить у СІЗО. "Слідство нічого не робило 8 місяців, я просто сиділа, а вони "співали", що вони опитують 17 тис. очевидців. Біженці з України не є свідками у моїй справі", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, адвокати Надії Савченко сьогодні вимагали відводу судді Басманного суду Москви Артура Карпова, який перебуває "в списку Магнітського".