Апеляційний суд попросить СБУ, МВС та ГПУ зняти гриф секретності з матеріалів справи Пукача

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення звернутися до керівників СБУ, МВС і Генпрокуратури про перегляд або зняття грифу секретності з матеріалів-носіїв, які містяться у справі екс-генерала МВС Олексія Пукача, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив голова колегії Апеляційного суду Києва Степан Гладій.

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«Колегія суддів вважає за необхідне звернутися до голови СБУ, міністра внутрішніх справ України, генерального прокурора з приводу перегляду або зняття грифу секретності з матеріалів-носіїв, які містяться у справі Пукача», - наголошується в постанові.

Також суд вирішив надати експертам щодо державної таємниці, які будуть проводити цю роботу, приміщення у будівлі апеляційного суду.

Враховуючи прийняте рішення, суд оголосив перерву у розгляді справи до 11.00 17 березня.

У свою чергу, експерти з питань державної таємниці МВС, Генпрокуратури, СБУ сьогодні в ході судового засідання пояснили, що не бачать особливих перешкод для того, щоб вивчити матеріали справи Пукача на предмет наявності в них секретних даних.

Зокрема, начальник режимно-секретного управління МВС України Ольга Буткевич зазначила, що "на даний час секретні матеріали перебувають у матеріалах справи, тому у випадку звернення суду ми готові переглянути".

Водночас Буткевич зазначила, що кожне відомство має переглянути ті матеріали, на які воно накладало гриф секретності, щоб унеможливити витік секретної інформації, якою володіє інше відомство. За словами Буткевич, місячного терміну для вивчення цих матеріалів буде достатньо.

Представник Генпрокуратури Андрій Ткачук зазначив, що експерти готові почати роботу щойно Генпрокуратура отримає від суду відповідний документ. Ткачук пояснив, що зняти гриф секретності або зменшити рівень секретності матеріалів можна у випадку закінчення строку, на який були засекречені матеріали, втрати на даний момент актуальності інформації, до якої раніше був обмежений доступ, зміни нормативно-правової бази і т.п.

Відповідаючи на питання, чому Генпрокуратура раніше засекретила матеріали справи Пукача, Ткачук сказав, що на той час це було зроблено з метою безпеки.

У свою чергу начальник відділу "К" СБУ Павло Романько запевнив, що СБУ готова всіляко сприяти розсекреченню матеріалів справи, тим більше, що стосується СБУ, таких матеріалів у справі небагато.

Як повідомлялося, на початку 2013 року Печерський райсуд Києва визнав колишнього керівника Департаменту розвідки та зовнішнього спостереження МВС України Пукача винним у вбивстві Гонгадзе і засудив його до довічного ув'язнення. Через рік суд розпочав у закритому режимі розглядати апеляцію на вирок.

Наприкінці минулого року СБУ, МВС і Генпрокуратура виступили за відкритий розгляд справи.

6 лютого Апеляційний суд Києва ухвалив рішення проводити у відкритому режимі судове засідання з розгляду справи на вирок Пукачу.

Водночас, за словами судді Степана Гладія, незважаючи на заяви силових структур про розсекречення матеріалів справи, ніяких документів з цього приводу в колегію суддів не надходило. Він пояснив, що у колегії суддів Апеляційного суду Києва, які розглядають цю справу, немає передбачених законом повноважень розсекретити матеріали цієї кримінальної справи, а відповідно, вони не зможуть оголосити судовий процес повністю відкритим.

Раніше УНІАН повідомляв, що суд у справі Пукача вирішив скликати експертів для визначення рівня секретності документів.