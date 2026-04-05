Масове порушення: до однієї військової частини мобілізували 2 тисячі непридатних до служби

Наразі у цій частині призначено перевірки.

В Україні в одній з військових частин виявили масове порушення. До неї потрапило близько 2 тисяч людей, які, швидше за все, є непридатними до служби за станом здоровʼя. Про це заявила Військовий омбудсмен Ольга Решетилова в інтервʼю "РБК-Україна".

За її словами, в одній з військових частин проходить масштабна перевірка через масове прибуття мобілізованих, які непридатні до служби.

У звʼязку зі складною ситуацією до процесу було долучено представників Міністерства оборони та командування Сухопутних військ, аби зʼясувати, де саме стався системний збій.

"Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище?" - зауважила Решетилова.

Військовий омбудсмен підкреслила, що такий випадок неможливо просто констатувати як факт, оскільки мова йде про мобілізацію двох тисяч непридатних до служби людей.

"Питання в тому, як це стало можливим в принципі", - додала вона.

Раніше боєць Сергій Гнезділов висловився про реформу мобілізації в Україні. Він зазначив, що держава робить сьогодні те, що може робити, а саме примусово мобілізовувати своїх громадян.

"Ми можемо говорити про багато порушень, а можемо врешті-решт задатися питанням: "Що я можу зробити, щоб сьогодні захистити себе і максимально убезпечити?". Це насправді те загальне питання, яке має сьогодні задати собі кожен військовозобовʼязаний громадянин. Якщо він буде йти вулицею і його зупинить ТЦК, і він потрапить в неприємну ситуацію, йому буде вже пізно згадувати про мої слова. Тому поки є час, подумайте над цим та убезпечте себе і свою родину", - наголосив військовий.

Водночас голова ради Резервістів Сухопутних військ Збройних cил України Іван Тимочко заявив, що наразі майже вся наша армія складається з мобілізованих людей. За його словами, мобілізовані - це достатньо хороші воїни, які нищать російські літаки, наводять ракети на російські авіаремонтні заводи, заводи, які випускають "Шахеди" і безпілотники.

